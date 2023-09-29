Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
29 Eylül 2023 09:56
Üniversite Görevde Yükselme Sınavı hk.

Merhabalar,

Daha önce Şeflik yada Şube Müdürlüğü sınavlarına hazırlanıp kazananlar tecrübelerini paylaşabilir mi? Nasıl hazırlanılır ???

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.


burdurspor
Memur
29 Eylül 2023 09:58
şube müdürlüğünü sınavla mı açıyorlar ?
Toplam 1 mesaj

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