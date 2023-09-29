Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


29 Eylül 2023 09:59
GİH Memurları ses ver

belediyeye bağlı şirkette 15 yıl çalıştım. akabinde eğitmen kadrosunda sözleşmeli memur oldum ve son yasa ile memuriyet hakkı kazandım. 15 yılım çöpe giderek memur oldum. aynı dönemde memur olan teknik personelin tüm hakları verilirken (hatta özel sektörde çalışmışlıkları bile ) , biz GİH memurlarının hiç bir hakkı verilmiyor. bu durum ivedilikle yetkililere hatırlatılmalı

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