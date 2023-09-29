Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Eylül 2023 10:00
1999 öncesi askerlik saydırma

Arkadaşlar merhaba 2003 mezunuyum 1998 yılından askerlikten 10 gün saydırmıştım ama 2020 yılında sgk sigorta 98 den askerliği sigorta başlangıcı iptal etti sadece saydırdığın gün kadar sigorta gün sayısı artar demişti sabah e devletten sigorta başlangıcı 1998 gösteriyor önceden yoktu, bu duruma göre 9125 sigorta gün sayım 25 yıl 7 ay çalışma süresi e devlette görünüyor ve sigorta başlangıcı 1998 yazdığına göre eyt den emekli olabilirmiyim acaba konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi

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