4b sözleşmeli personel yeni kanuna göre bakanlığın açacağı yükselme sınavlarına girebilir mi?

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : E.Kayı Han
akpinar2323
Becayiş istiyor
Becayiş istiyor
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