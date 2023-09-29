Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
29 Eylül 2023 10:10
4b sözleşmeli personel yeni kanuna göre bakanlığın açacağı yükselme sınavlarına girebilir mi?

merhaba,

4b li sözleşmeli personelim bakanlık yükselme sınavı açarsa kadrolu memurlar gibi yükselme sınavlarına girebilir miyim?


beurak0000
Aday Memur
29 Eylül 2023 10:18
4 b li personel yükselme sınavına giremiyor sanırım yeni bir düzenleme mi oldu

E.Kayı Han
Editor
29 Eylül 2023 10:29

Hayır giremez.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliği Memurun 2 istifa hakkıDestek personeli kadroya geçince yhs-hizmetli unvanına geçenler topluluğu4B unvan değişikliği4B den 4B ye Geçiş 4b sözleşmeli personel yeni kanuna göre bakanlığın açacağı yükselme sınavlarına girebilir mi?4B ler Arası geçiş4b'den 4b'ye geçiş süreciKadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzin4/b li personelin tayin ve mazeret tayini hakkında (ticaret bakanlığı)

Sözlük

deniz 2 ebla tabletleri 1 bergen 1 andrey romanoviç çikatilo 1 Bugün olanlar 2 murano camı 1 değin 1 püriten 1 anlatmak zamanı 1 Halka Arz 1

Son Haberler

Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldüren polis ilk kez savunma yaptıBankalar Birliği, dolandırıcılık olaylarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu.'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'1 milyar 67 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacakAYM, iş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılmayı hak ihlali saydı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?