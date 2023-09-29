Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
29 Eylül 2023 10:10
4B SÖZŞLEŞMELİ PERSONEL YENİ KANUNA GÖRE BAKANLIĞIN AÇACAĞI YÜKSELME SINAVLARINA GİREBİLİR Mİ?

merhaba,

4b li sözleşmeli personelim bakanlık yükselme sınavı açarsa kadrolu memurlar gibi yükselme sınavlarına girebilir miyim?


beurak0000
Aday Memur
29 Eylül 2023 10:18
4 b li personel yükselme sınavına giremiyor sanırım yeni bir düzenleme mi oldu
Toplam 1 mesaj

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