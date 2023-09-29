KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Eylül 2023 11:12
Belediyeye memur olarak atanırsak puanımız yanar mı ?

Herhangi bi lisans programı memur ilanıyla eğer memur olarak atanırsak puanımız yanıyor mu ??? Sözleşmeli atamalar ve merkezi atamalara başvuru yapabiliyor muyuz aynı puanla ?


nemura12
Aday Memur
29 Eylül 2023 11:44
yanar

olsaolurmu
Aday Memur
29 Eylül 2023 13:08

Merkezi atama ile atanbilirsin

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