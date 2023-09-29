Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Eylül 2023 11:33
memur amirin izniyle görevden erken ayrılabilir mi

memur amirin izniyle görevinden erken ayrılabilir mi? işyerine hergün yaklaşık 2,5 saatlik yoldan gidip geliyorum .sabahları problem olmuyor ama akşamları erken çıkmam gerekiyor.şefim izin veriyor bu duruma ve 657 de belirgin bi madde yok bu durumla ilgili .bilgisi olan biri cevaplarsa bu konuyu sevinirim


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
29 Eylül 2023 11:51

Veremez. İzin sekilleri kanunlarda açık şekilde belirtilmiş.

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