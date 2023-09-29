Hagb kararı

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir askeri personel meslek hayatında herhangi bir yaptırımla karşılaşır mı acaba komutanlarım ve arkadaşlar ?

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir askeri personel meslek hayatında herhangi bir yaptırımla karşılaşır mı acaba komutanlarım ve arkadaşlar ?