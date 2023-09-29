Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Eylül 2023 11:36
Hagb kararı
Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir askeri personel meslek hayatında herhangi bir yaptırımla karşılaşır mı acaba komutanlarım ve arkadaşlar ?

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