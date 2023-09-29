Çok önemli bir duyum aldım.

Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak, 5 yılını doldurmuş yüksek lisanslı öğretmenleri, 2024 Ocak ayında uzman öğretmen yapacakmış. Duyum aldığım kişi değil de başkası söylese inanmazdım. Ama yine de teyit etme ihtiyacı hissediyorum. Kulağı derin olan arkadaşlar yukarılardan teyit ettirebilir mi acaba?

Bakan Bey, medya programlarında sürekli olarak bu konuya değindi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklediklerini söylemişti. Mahkeme kararı yayınlandı. Sanırım ciddi bir hazırlık var.