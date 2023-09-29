Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Eylül 2023 11:42
Çok önemli bir duyum aldım.

Bakan Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak, 5 yılını doldurmuş yüksek lisanslı öğretmenleri, 2024 Ocak ayında uzman öğretmen yapacakmış. Duyum aldığım kişi değil de başkası söylese inanmazdım. Ama yine de teyit etme ihtiyacı hissediyorum. Kulağı derin olan arkadaşlar yukarılardan teyit ettirebilir mi acaba?

Bakan Bey, medya programlarında sürekli olarak bu konuya değindi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklediklerini söylemişti. Mahkeme kararı yayınlandı. Sanırım ciddi bir hazırlık var.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
29 Eylül 2023 11:53

:))) aynen oyle bakanın caycisi söyledi ise dogrudur


Velocıraptor
Genel Müdür
29 Eylül 2023 11:57

geldi gene 2 kasım müjdeci dümbelekleri. iyi bak yanında 1 maaş ikramiye yok mu !


Matece
Aday Memur
29 Eylül 2023 12:24

Hayal


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
29 Eylül 2023 13:11
Entry nice uyumsuzluğu
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bu Maaşa Şey Bile Çekilmez'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Kaymakamla öğretmen buluşmasıEğitimde drama teknikleriTahliye TaahütnamesiÖğretmene önlükParti üyeliği hakkındaUzman Öğretmenlik Sınavı Kaldırılacak Mı? Müdür yardımcısı derse başlamadan yok yazdı bunu yapmaya hakkı var mı?Emekli eşin yanına tayin

Sözlük

deniz 2 kral dirseği 1 ebla tabletleri 1 herodot 2 değin 1 çimleri gıda boyasıyla boyamak 2 babil 2 bergen 1 akşam pazarı 1 penaltıyı kullanmak yerine pas atmak 1

Son Haberler

Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldüren polis ilk kez savunma yaptıBankalar Birliği, dolandırıcılık olaylarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu.'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'1 milyar 67 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacakAYM, iş yerinde bildiri dağıtılması nedeniyle işten çıkarılmayı hak ihlali saydı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?