Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Eylül 2023 11:47
5 yil dolmadan mazeret izni

Hayirli gunler seflerim abilerim 5 yil dolmadan ucretsiz izin hakki olmadigini biliyorum ancak daha once bunu 5 yillik memur olmadan alanlar var mi acaba

Evlilik yapicam bir kac ay sonra eşim yurt disinda yabanci kendisi bir sure yurt disinda olmam gerekiyor bu konuyla alakali tecrubelerinizi yazarsaniz sevinirim

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