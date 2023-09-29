Dr. tez savunma aşamasında danışman değişikliği

arkadaşlar merhaba. vakıf üniversitesinde tez savunma aşamasındayım. danismsnim üniversitenin baskıların dan dolayı istifa etti. üniversite ise bana danışman istifa ettiği için danışman değişiklik formu doldurmamı söyledi. ancak danışmanım istifa etsem bile devam edebileceğimizi söyledi. danışman değişiklik formu doldurursan beraber başladığımız tez ile devam etmen etik ihlal dedi. yeni danışman ile yeni bir tez konusuna başlaman gerekiyor dedi. ancak üniversite eski danışman ile kesinlikle devam edemezsiniz diyor. bu durumda eski danışman benim tezim ile devam edersen mahkemeye veririm etik dışı davranıştan dolayı tezin iptal olabilir dedi. iki ara bir derede kaldım. napayım hocalarım bir yol gösterin lütfen...

arkadaşlar merhaba. vakıf üniversitesinde tez savunma aşamasındayım. danismsnim üniversitenin baskıların dan dolayı istifa etti. üniversite ise bana danışman istifa ettiği için danışman değişiklik formu doldurmamı söyledi. ancak danışmanım istifa etsem bile devam edebileceğimizi söyledi. danışman değişiklik formu doldurursan beraber başladığımız tez ile devam etmen etik ihlal dedi. yeni danışman ile yeni bir tez konusuna başlaman gerekiyor dedi. ancak üniversite eski danışman ile kesinlikle devam edemezsiniz diyor. bu durumda eski danışman benim tezim ile devam edersen mahkemeye veririm etik dışı davranıştan dolayı tezin iptal olabilir dedi. iki ara bir derede kaldım. napayım hocalarım bir yol gösterin lütfen...