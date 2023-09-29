Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Eylül 2023 13:02
eş durumu
kadrolu hemşireyim eşim asker eş durumuyla gittikten sonra tekrar eş durumu tayini vermek için 1 yıl bekleme şartı var mı bilen varsa bilgilendirirse sevinirim..

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