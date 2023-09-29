Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


29 Eylül 2023 13:03
Engelli memur tayininin geçici verilmesi

Selam aleyküm ben %80 engelli raporuna sahip engelli memurum ailevi ve sağlık nedeniyle bir kuruma tayin istedim ve 1 yıl geçici olarak tayin oldum, bazıları tayin dönemi olmadığı zaman yazdığın için geçici verilir 6 ay sonra kadron gönderilir diyor bunun aslı varmı tayin döneminde tekrar yazmam gerekli mi geçici verildiğim kuruma ?

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