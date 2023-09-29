Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


29 Eylül 2023 13:06
Anabilim dalı değişikliği

33-a kadrosunda çalışan bir araştırma görevlisi aynı bölüm içerisinde anabilim dalı değişikliği yapabilir mi? Kanun ve yönetmeliklerde olacağına veya olmayacağına dair bir husus bulamadım.

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