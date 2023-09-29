Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Eylül 2023 13:14
İl dışı rapor

merhaba arkadaşlar x şehrinde hemşireyim pazar günü listede mesai görünüyorum fakat y şehrinden cumartesi pazar için Asm den rapor alsam sıkıntı çıkar mı?


lDeimosl
Genel Müdür
29 Eylül 2023 14:02

Çıkar. Memuriyet mahalli dışından acil durumlar haricinde alınan raporlar geçersizdir.

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