Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Eylül 2023 13:31
5 yıl dolmadan ücretsiz izin

1 yillik polis memuruyum Ücretsiz izin talebi icin 5 yillik memuriyet şarti olduğunu biliyorum

Ancak buna ragmen 5 yil dolmadan ucretsiz izin alabilme şansimiz var mi


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Memur
29 Eylül 2023 15:02
malesef kanun açıkça belirtilmiş 5 yılın dolmadıysa kullanamazsın
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