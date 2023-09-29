Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Eylül 2023 14:10
Tek Çocuk Mazeret Ataması yardım

Vasilik alamadım. Annem kanser hastası tek çocuğum mahkeme 62 yaşındaki kadın için kendi işlerini halledebilir dedi. Aynı durumdaki 3 kardeşlş arkadaşım 1 haftada atandı üstelik Vasi kararı olmadan bu nasıl iştir abiler kardeşler lütfen yardım edin.

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