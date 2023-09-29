Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Eylül 2023 14:20
İl disiplin kurulunun dosyası

İl disiplinden egm teftiş kuruluna dosya gönderilmesi ne anlama geliyor bileniniz var mı ?

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