Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay



Kapalı
29 Eylül 2023 14:23
Babamı-annemi kaybettim

Hayırlı günler arkadaşlar,zor süreç içlerindeyim annemi-babamı kaybettim. Kurum beni psikiyatriye sevk edecek,psikiyatriden dilim bildir raporu aldıktan sonra,süreç nasıl işliyor,polis olmadan önce başka bir rahatsızlığım vardı(psikiyatri değil) paratiroid bozuklukları diye,yaklaşık 10 yıl önce doktor sadece tanı yazmış,bu da engel polisliğe,sanırsam,bu çıkar mı teşekkürler şimdiden


GrandPolis
29 Eylül 2023 14:31
başın sağ olsun dostum, yaşamayan bilemez o acıyı...
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