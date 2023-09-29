Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Eylül 2023 14:48
3+1 Sözleşmeli Personel Bedelli Askerlik Durumu

2022/11 ataması ile 45/A kapsamında 3+1 sözleşmeli sağlık personeli olarak atandım. Ocak ayında 1 senem doluyor, seneye Bedelli askerliğe gideceğim, ücretsiz izin hakkım var mı?, Sözleşmeyi feshedip askerden geldiğimde tekrar başlayış için dilekçe vermem mi gerekiyor?


afilun
Memur
29 Eylül 2023 15:10

Askerlik nedeniyle ücretsiz izinde sayılacaksınız.


arsenmiran
Aday Memur
29 Eylül 2023 15:26

Ücretsiz izinde sayılma durumu yok . Milli Savunma Bakanlığı askerliğiniz boyunca sigortasını yatıracak bu yüzden sağlık bakanlığından çıkışınızın yapilmasi gerekiyor sözleşmeniz askıya alınıyor döndüğünüzde tekrar sözleşmeyi aktif hala getirecekler . Askerde olduğunuz süre 3+1 yıllık sözleşme süresinden düşmüyor .

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Özel sektör eş durumuSıralamam kaçlarda nasıl hesaplayabilirimSosyalleşme bölgesi ne demekTahliye Taahütnamesi ASM ye geçiş Şehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet varUnvan değişikliğiAcil servis gece farkıHeyet raporu tesvik

Sözlük

bir kadının avam olduğunu belli eden detaylar 6 kral dirseği 1 şu an çalan şarkı 3 yaş farkı 4 Ek MTV iptali 3 milletvekili maaşı 4 anlatım bozukluğu 1 ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 14 Bugün olanlar 2 snow lotus 1

Son Haberler

Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çektiBeşiktaş'ta kadın yazar eski eşini öldürdüCep telefonu alabilmek için sabaha kadar kuyrukta bekledilerAntalya'da Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulunduEnflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?