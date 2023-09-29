Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Eylül 2023 14:54
4/B Personel İzin Hk.

Arkadaşlar merhaba. 15 Ağustos 2023 tarihinde 4/B Büro personeli olarak göreve başladım. Benim yıllık izine hak kazanmam için 1 sene geçmesi mi gerekiyor? Ayrıca idari izin hakkım var mı ?

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