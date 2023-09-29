KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


29 Eylül 2023 14:55
Yeni atama ne zaman sayılar tahmin ?

2023 yılı içinde bir atama olur mu ? seçim öncesi son hamle olarak şubata mı sarkar ? sayılar 100. yıla özel 100 bin olur mu ? babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi ?

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