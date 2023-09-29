Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


29 Eylül 2023 14:56
Tayin

X bir üniversitede kadrolu elektirik TEKNİSYENİ olarak çalışırken başka bir üniversite TEKNİKER olarak almayı kabul ederse çalıştıgın kurum ünvan değişikliği olduğu için yollamak zorunda mı yollamazsa ÜNVAN MAAŞ DERECE KADEME gibi lehe durumlar olduğundan dava yoluyla nakil olunabilir mi?

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