Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


29 Eylül 2023 15:58
Kadro Hakkında

Merhabalar, belediyede tekniker kadrosunda bulunuyorum. Elektrik teknikeriyim. DGS ile kamu bilimi ve siyaset okuyorum. Bu bölümü bitirince kadromda değişiklik olur mu? Bölümle bir alakası var mıdır? 4 yıllık tamamlayıp sen bu bölümü bitirmişin teknikerlik yerine x kadrosuna geçeceksin diyebilirler mi ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Eylül 2023 16:22

Öyle bir şey diyemezler. Bitirdiğiniz okula göre değil atandığınız unvana göre çalışırsınız. Her okul bitireni bitirdiği okulun kadro unvanına atarlarsa ohoooo :)


4nony
29 Eylül 2023 16:55

Çok teşekkür ederim. Peki bir soru daha :) mühendislik tamamladığımı varsayalım. Ünvan değişikliği sınavına girmeden aynı bölümün bir üst derecesinde okul bitirdiğim için direkt mühendis kadrosuna geçiş ihtimalim olur mu?

hsnd, 2 saat önce

Öyle bir şey diyemezler. Bitirdiğiniz okula göre değil atandığınız unvana göre çalışırsınız. Her okul bitireni bitirdiği okulun kadro unvanına atarlarsa ohoooo :)


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Eylül 2023 17:09
Hayır olmaz. Maaşını alabilirsiniz ama kadro unvanını alabilmek için sınav gerekli.
4nony, 1 saat önce

Çok teşekkür ederim. Peki bir soru daha :) mühendislik tamamladığımı varsayalım. Ünvan değişikliği sınavına girmeden aynı bölümün bir üst derecesinde okul bitirdiğim için direkt mühendis kadrosuna geçiş ihtimalim olur mu?

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