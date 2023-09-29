Kadro Hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Üniversite Görevde Yükselme Sınavı hk.Kadro HakkındaTayinGörevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıBUSKİ 10 Memur AlımıSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine atananlar burayaİl özel İdaresdt2023 Naklen atama kontenjanlarıZabıta memuru iptal dava acil konu hakkında bilgisi olan yazsın.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?