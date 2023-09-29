Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Eylül 2023 16:05
Sözleşme yenileme sağlık raporu

Selamün aleyküm arkadaşlarım ve komutanlarim jandarma uzman cvsm 2.kez rapo alacağım ortopedi de lumbalizasyon korkum var ilk mesleğe girişte almış olduğum raporda çıktı karşıma itiraz sonucu geçtim şimdi yenileme için giriyorum yine sorun olur mu ne olur olsa.bilgisi olan var ise yardımcı olursa sevinirim

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