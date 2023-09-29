Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Eylül 2023 17:36
2 yıl ücretsiz doğum izni tek seferlik midir ?

Sayın arkadaşlar doğum sonrası 2 yıl ücretsiz izin memuriyet hayatı boyunca sadece bir sefer mi kullanılabilir yoksa her çocuk için ayrı ayrı kullanmak mümkün mü?

Kanunda böyle bir şey yazmıyor fakat okuldakiler kaç çocuk olursa olsun toplamda hepsi için 2 yıl kullanılabileceğini iddia ediyor.

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