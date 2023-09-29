2 yıl ücretsiz doğum izni tek seferlik midir ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Bu Maaşa Şey Bile Çekilmez'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Eğitimde drama teknikleriKaymakamla öğretmen buluşmasıTahliye TaahütnamesiÖğretmene önlükParti üyeliği hakkındaNeyi bekliyoruz hocam ?Uzman Öğretmenlik Sınavı Kaldırılacak Mı? Müdür yardımcısı derse başlamadan yok yazdı bunu yapmaya hakkı var mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?