Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


29 Eylül 2023 18:00
Aday memur eğitimi

Ekpss ile son yapılan merkezi atama ile atandım. 4 ay oldu göreve başlayalı ama hiç ses seda yok. Bu eğitim ne zaman başlıyor?

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