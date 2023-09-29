Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Eylül 2023 18:37
Acil yardım!!!

Ben meb hizmetiyim. Ağır bir iş vardı, benimde bel fıtığım var gelemem dedim. İlçe milli eğitim müdürünün yanına gittim beni yazı işlerinin önünde bağırarak kovdu. İnsan kaynakları seni başka yere görevlendirecez dedi. Ben gitmek istemiyorum. Beni resmen sürgün ediyorlar. Ne yapmam gerek.


Peliniin
Aday Memur
29 Eylül 2023 18:43

Önce sakin, tayinin çıktığını öğrenirsen git rapor al tebliğ alıp imzalama, sonra da cimere şikayet et


Peliniin
Aday Memur
29 Eylül 2023 18:49

Bel fıtıpın olduğunu belirten raporunu da al önce dilekçe ile çalıştığın yere ver mazeretini bildir, ona istinaden yerinin değişmemesini talep et, şikayete son çare başvur

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