Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Eylül 2023 18:41
Acil yardım!!!

Ben meb hizmetiyim. Ağır bir iş vardı, benimde bel fıtığım var gelemem dedim. İlçe milli eğitim müdürünün yanına gittim beni yazı işlerinin önünde bağırarak kovdu. İnsan kaynakları seni başka yere görevlendirecez dedi. Ben gitmek istemiyorum. Ne yapayım bilmiyorum.

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