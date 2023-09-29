Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Eylül 2023 18:51
Hemşire Becayiş

Kayseri merkez verilir diyarbakır ve batman alınır


lDeimosl
Genel Müdür
29 Eylül 2023 19:45

O saydığınız iller arasında becayiş olmaz. Aynı bölgede değiller.

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