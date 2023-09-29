KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Eylül 2023 19:30
Milli parklar genel müdürlüğü istihdamı
orman mühendisi istihdamı bekleniyordu. istenen sayı ve zamanı hakkında belirsizlik mevcut

maceracı1987
Şef
29 Eylül 2023 19:39

Umarım en yakın zamanda yüksek sayıda orman mühendisi alımı gerçekleşir.

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