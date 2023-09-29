Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


29 Eylül 2023 19:33
Eylül ayi enflasyon tahmininiz nedir??
Benim nacizane tahminim 6.78

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