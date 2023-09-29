KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Eylül 2023 19:33
P1 P2 P3 puanlarından hangisini kullanacağız ?

kpss ile alakalı çok bir bilgim yok puan hesaplama sitesinde p1 p2 ve p3 puanları çıkıyor genel kültür ve genel yetenek netlerine göre değişiyor bunlar

hangisi bizim atanmak için kullanacağımız puan olacak ? Lisans Kpss için.

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