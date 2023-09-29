Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro



Kapalı
29 Eylül 2023 19:40
Elektrik - Elektronik Araştırma Görevlisi Soruları

Selamlar herkese.

Birkaç üniversitede elektrik-elektronik bölümü için araştırma görevlisi sınavlarına girmeyi planlıyorum. Uzun süredir sınavlara girmediğim için ne var neler sorulur bilmiyorum. Gerçi bu işlerde referansın olması önemli ancak yine de denemek istiyorum. Dolayısıyla genel olarak hangi konularda, neler sorulduğuna dair fikri olan arkadaşlar paylaşırsa varsa çok makbule geçer.

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