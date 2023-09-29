KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Eylül 2023 20:00
Ulaştırma Bakanlığı muhasebe

Arkadaşlar hayırlısıyla basvuru bitti.Herkese hayırlısı olması dileğiyle.Muhasebeden kaç puanla nereleri tercih ettiniz acaba.puanlarimizi paylaşalım.zaten birer kişilik alımlar idi.en azından 15 gün beklemeden umutlu olmayalim 83.07 ile Çanakkale tercihi verdim.puan ve il yazarmisiniz arkadaslar

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