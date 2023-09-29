Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Eylül 2023 20:08
özel sektör eş durumu acill
arkadaşlar eşim özel sektörde çalışıyor çalıştığı şirket doğu Anadolu bölgesine hizmet veriyor. ilk 6 ay sigortasını Kars'tan yatırdılar sonrası Erzurum'dan yattı sigortası çalıştığı yer dışında sigortası yatanlar için en az 720 gün aynı iş yerinde çalışma şartı var 720 gün dolduğunda tayin isteyebilirmiyim

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