Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Eylül 2023 23:17
İkinci Üniversite ve Formasyonu Hakkında Soru

Öncelikle herkese iyi forum.

Benim sorum şu; Ben daha önce tarih bölümünden mezun oldum ve formasyon aldım şimdi ise besyo Spor Yöneticiliği bölümünü okuyorum. Beden eğitimi öğretmenliği için tekrardan formasyon almam gerekecek mi ? Eğer gerekmiyorsa KPSS ekranında öğretmenlik alan sınavı için 2 tane seçenek mi olacak tarih ve beden eğitimi diye ?

Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.

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