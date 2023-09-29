KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


29 Eylül 2023 23:47
Kısa süreli çalışma???

Arkadaşlar merhaba sorum biraz saçma gelebilir ama aklıma takıldı işte.Ben migrosta ise girmistim lakin işi begenmeyip tam 3 gün çalışıp çıktım.Acaba POMEM mülakatında sorun çıkar mı, bu adam nie 3 gün çalışıp çıkmış die?

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