Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 01:09
İkili Öğretim Okul ( Sabahçı Ortaokul- Öğlenci İlkokul

Arkadaşlar böyle bir ortaokulda idareci olmayı düşünüyorum. Ortaokul kısmı sabahçıymış. Böyle durumlarda mesai saati nasıl oluyor ? Öğleci olan ilkokullar geldiğinde ortaokul müdür yardımcıları gidiyor mu yoksa akşamı mı bekliyor. Bu soru kafamı kurcaladı

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