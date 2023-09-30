Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 03:01
Milli Eğitim Bakanlığı Memurların Sınav Görevi Ücretini Neden Ödemiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Memurların Sınav Görevi Ücretini Neden Ödemiyor? 4 Haziran di sanitim artık tarihini unutmaya başladım lgs sınav girevi ücretini bakanlık hala ödemedi öğretmenin sınav görev ücretini bir haftada ödeyen bakanlık hak yerini buldu sanarak binlerce memurun lgs sınav ücretini ödemedi ayrıca diğer sınav görev ücretlerinide 40 50 günde ödeyerek çalışanlara eziyet ediyor ne oldu en çok bütçe ayrılan bakanlıkta paramı kalmadı?

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