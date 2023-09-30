Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Eylül 2023 03:20
SÖZLEŞME FESİH EDİLİR Mİ?

Herkese merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanlığına sözleşmeli tıbbi sekreter olarak atandım. Geçtiğimiz ay hipertansiyon ve tip 2 diyabet tanısı aldım doktorum heyete girip gece çalışamaz veya nöbet muafiyeti raporu almamı söyledi. Ben bu raporu alırsam sözleşmem feshedilir mi bilenler cevaplayabilir mi teşekkür ederim

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