Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Eylül 2023 08:15
Bulunduğu yerde tedavisi mümkün değildir raporu

Merhaba,

Annem ağır engelli olduğu için vasisi de ben olduğumdan dolayı yanına tayin istedim bakanlık vericez ama bulunduğun ilçenin hastanesine git tedavinin o ilçede mümkün olmadığını gösterir belge al dedi. Benim ilçede uzman kadrosu yok başhekim ve pratisyen hekimler var. Başhekim kendisi böyle bir rapor hazırlayıp verebilir mi yoksa beni ile mi yönlendirir bilgisi olan var mı acaba?

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