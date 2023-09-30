Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


30 Eylül 2023 08:58
Polsan maluliyet yardimi

Polsan dan gih e geçtikten sonra kısmı maluliyet yardımı alan var mı. Süreç nasıl ilerliyor ne kadar bir maddi yardım yapılıyor ve kaç günde sonuçlaniyor.bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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