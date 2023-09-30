Deprem Bölgesinde Konutlar Yapılıyor Yalanı

6 Şubat depreminde malum büyük bir felaket yaşadık va hala yaşanmaya devam ediyor. Depremin tam merkezinde ikamet ediyorum. Diğer il ve ilçeleri 2-3 gün önce gezme fırsatım oldu hala kaldırılmayan enkazlar var ağır hasarlı binalar çökmek üzere etrafında yaşam devam ediyor çocuklar oynuyor. Bunlardan daha acısı hangi kanalı açsan deprem konutları yapılıyor teslim ediliyor yalanını söylüyorlar buralarda yapılmış bir tane bina yok.

Hemen zıplamayın aktroller evet atlatığımız büyük bir afet kimse de 3 günde düzelmesini beklemiyor ama yalan söylemesinler konutlar yapılıyor diye o kadar deprem parası nerede? neden hala bu enkazlar kaldırılmıyor beşik gibi sallanan kolonları kopmuş binalar yıkılmıyor. Çıkın deyin 20 yıldır sattık sattık satacak birşey kalmadı paramız yok hizmet de yok deyin anlayalım ama öyle milleti evleri yapıyoruz, yaptık teslim ettik diye kandırmayın. 7 ay olmuş kontenyner istedik 4 yere dilekçe yazdık dönüş bile yapmadınız olumsuz da olsa dönüş yapın bari