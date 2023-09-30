Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


30 Eylül 2023 09:47
Yorum Sizin

Arkadaşlar yeni tayin olduğum bir yerde adresime daha önce de gelen kargocu öğle saatinde tam derse yetişmek için evden çıkmak üzereyken geldi.Kapıyı açtım alıcının ben olduğumu söyledim beni gördü kargoyu içeri alıp kapıyı kapattım.Kod istiyorum dedi.Ben de vermedim.Kapımı yumrukladı beni huzursuz etti.Evden çıkıcam gitmedi.Neyse ben çıktım dairemin önünde telefonla birisini arayıp kod vermediğimi söyledi.Baktım beni takip ediyor okula geldi müdüre çıktı.Kod vermedi diye şikayet etmiş.Müdür derste beni bunun için aradı. Kargo müdürü arkadaşıymış...Neyse ben yanlış bir şey yapmadım dedim.Kapımı yumruklamasaydı verirdim kodu ama artık iş inada bindi.Neyse müdür de müdür yardımcılarına söylemiş olacak ki gün sonunda ikisi de beni çağırıp kod vermemişsiniz adliyeye gideceklermiş dedi.Yani okulla hiç alakası olmayan bir konuda dersten aramıyorum ve müdür yardımcıları da beni bunun için çağırıyor.Milli eğitimde daha saçma ne yaşayabilirim diye düşünüyorum ama her seferinde daha saçması mutlaka oluyor.Okul gözümden düştü gitmek istemiyorum şimdi...


Kenan Kardeş
Aday Memur
30 Eylül 2023 09:58
Alt tarafı dört haneli bir kod, verseydiniz ya! Bana da sürekli kargo geliyor, her seferinde kodu veriyorum.

melcea
Genel Müdür
30 Eylül 2023 09:59

Gitmeyin madem.


mina88
Memur
30 Eylül 2023 10:04

Madem o kadar kod meraklısı önce kodu alıp kargoyu öyle verseydi.Bir kadını takip etmek nedir ya kod için?

Kenan Kardeş, 55 dk. önce
Alt tarafı dört haneli bir kod, verseydiniz ya! Bana da sürekli kargo geliyor, her seferinde kodu veriyorum.

bulaşşıkk
Memur
30 Eylül 2023 10:11

Allah akıl fikir versin. Bi sen iyisin herkes tacizci sapık. Alt tarafı bi kod vereceksin be kıt akıllı. O kargocunun çalışma koşullarını bilsen böyle salaklık yapar mıydın acaba. Bazen wcye bile gidecek vakit bulamıyorlar bi de senin gibi angutlarla uğraşıyorlar.

mina88, 49 dk. önce

Madem o kadar kod meraklısı önce kodu alıp kargoyu öyle verseydi.Bir kadını takip etmek nedir ya kod için?


mina88
Memur
30 Eylül 2023 10:16

Kıt akıllı sensin ki hemen hakaret ediyorsun.madem vakti yok ne demeye beni takip ediyor?çok akıllısın sen ya kendinle çelişme o zaman

bulaşşıkk, 42 dk. önce

Allah akıl fikir versin. Bi sen iyisin herkes tacizci sapık. Alt tarafı bi kod vereceksin be kıt akıllı. O kargocunun çalışma koşullarını bilsen böyle salaklık yapar mıydın acaba. Bazen wcye bile gidecek vakit bulamıyorlar bi de senin gibi angutlarla uğraşıyorlar.


majesteleri7
Şube Müdürü
30 Eylül 2023 10:16

İkiniz de kafayı yemişsiniz.tam trajikomedi filmi senaryosu kargo kodu vermeyen öğretmen ve onu kovalayan kargocu.


bulaşşıkk
Memur
30 Eylül 2023 10:17

O kodu almazsa kargo teslim edilmemiş gözüküyor ayrıca. Amirleri hesap soracak, maaşından kesilecek belki hırsızlıkla bile suçlanacak. Sana merakından peşinden koşmuyor yani o kadar. Cahil bir de öğretmen olmuş.

mina88, 49 dk. önce

Madem o kadar kod meraklısı önce kodu alıp kargoyu öyle verseydi.Bir kadını takip etmek nedir ya kod için?


mina88
Memur
30 Eylül 2023 10:21

Kapımı yumruklamasaydı verirdim.Bir gün önce gelen başka kargocu kargomu teslim alınca koda gerek yok dedi.Bu niye bu kadar ısrar ediyor? Kendileri gönderdikleri kodu bilmiyor mu? Kod vermedi diye tutanak tutsun o zaman.Ama sizin gibi aciz insanlar kavga meraklısıdır.Medeni olamazlad

majesteleri7, 37 dk. önce

İkiniz de kafayı yemişsiniz.tam trajikomedi filmi senaryosu kargo kodu vermeyen öğretmen ve onu kovalayan kargocu.


mina88
Memur
30 Eylül 2023 10:22

Bazıları hiç kodu sormuyor bile kapıya bıraktık deyip gidiyor ögretmenligime vurgu yaptığına göre sen atanamamış birisin

bulaşşıkk, 36 dk. önce

O kodu almazsa kargo teslim edilmemiş gözüküyor ayrıca. Amirleri hesap soracak, maaşından kesilecek belki hırsızlıkla bile suçlanacak. Sana merakından peşinden koşmuyor yani o kadar. Cahil bir de öğretmen olmuş.


bulaşşıkk
Memur
30 Eylül 2023 10:24

Bütün kargolar kod sistemi kullanmıyor olabilir mi? Konuştukça batıyon cahilsin bari sus. Senin yaşın kadar öğretmenliğim vardır benim.

mina88, 31 dk. önce

Bazıları hiç kodu sormuyor bile kapıya bıraktık deyip gidiyor ögretmenligime vurgu yaptığına göre sen atanamamış birisin


mina88
Memur
30 Eylül 2023 10:26

Cahil sensin belli nasıl öğretmen olduğun hakaret ediyorsun hemen.Sinirleri bozuk seviyesiz

bulaşşıkk, 29 dk. önce

Bütün kargolar kod sistemi kullanmıyor olabilir mi? Konuştukça batıyon cahilsin bari sus. Senin yaşın kadar öğretmenliğim vardır benim.


bulaşşıkk
Memur
30 Eylül 2023 10:29

Senin gibi kendini bi halt sanıp herkesi kötü gören cahillere sinir olduğum doğrudur.

mina88, 27 dk. önce

Cahil sensin belli nasıl öğretmen olduğun hakaret ediyorsun hemen.Sinirleri bozuk seviyesiz


FATİH0606
Memur
30 Eylül 2023 10:41
yalannnnnnnnnn trol seni

mina88
Memur
30 Eylül 2023 10:42

Yalan olsa keşke yemin mı edeyim?o kadar tedirgin etti ki beni o dağıtıcı bu sabah kades uygulaması indirdim.daha ne diyeyim?

FATİH0606, 12 dk. önce
yalannnnnnnnnn trol seni

mina88
Memur
30 Eylül 2023 10:46

Ayrıca az önce takip numarasından baktım teslim edildi görünüyor.Bu kadar tantanayı ezik psikolosini tatmin etmek için yaptı

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