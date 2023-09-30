Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Eylül 2023 09:47
Taban ve Teşvik Ödemeleri Adaletsizliği

Taban ve teşvik ödemelerinde Sağlık personeli ve doktorlar arasında ki fark çok açıldı ocakta bu fark daha da açılacak bu Adaletsizliği her yerde dile getirmemiz lazım

Çok Yazılan Konular

Sağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Sıralamam kaçlarda nasıl hesaplayabilirimTahliye Taahütnamesi ASM ye geçiş Özel sektör eş durumuSosyalleşme bölgesi ne demekUnvan değişikliğiŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet var3+1 Sözleşmeli Personel Bedelli Askerlik DurumuAcilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.

Sözlük

milletvekili maaşı 4 manzaralı mezar kavgası 3 bir hikaye 1 matematik olimpiyatları 2 sözlük yazarı 4 Yanlış Evlilik 1 festival 1 fare 1 güne bir söz bırak 7 d vitamini eksikliği 1

Son Haberler

Göbeklitepe ve Karahantepe'de yeni heykeller bulunduBu dolap sayesinde mahallede ihtiyaç sahibi kalmıyor6 kişinin öldüğü otobüs kazasına dair Valilikten açıklamaBakanlık açıkladı: 1500 memur alımına ilişkin çalışmalar son aşamadaPalandöken'den tabelalara standart çağrısı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?