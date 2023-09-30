Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Eylül 2023 10:07
Tanınmış kişi kartı
Merhaba tanınmış kişi kartı ile sosyal tesislerde konaklamak mümkün müdür?

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