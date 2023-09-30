KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


30 Eylül 2023 10:08
GSB GENÇLİK MERKEZLERİ

Merhaba. GSB gençlik merkezlerinde büro personeli olarak çalışan var mı ? Ben başlayalı bir kaç gün oldu. Biz büro personeliyiz diyip masada oturmayacaksınız , sahada olacaksınız falan dediler. Sizde de böyle acaba ?

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