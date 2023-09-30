Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


30 Eylül 2023 10:35
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi£nde kişiye özel ilan

29 eylül 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilanda Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalına Kimya alanında doçentliğini almış birisine ilan çıkıldı. Yök ten kişiye özel ilanların önüne geçilmesini arzuluyoruz.

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak; sentetik ve doğal ilaç etken maddelerinin, DNA ve Proteinlerle etkileşiminin in vitro ve in siliko belirlenmesi konularında çalışmaları bulunmak

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