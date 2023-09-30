Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Eylül 2023 10:47
Cumhuriyet Savcılıığı KYOK

1 senedir beklenip de gelmeyen kyok kararı sizce ne zaman gelir? Kanunda max. bir süre belirtilmemiş soruşturma süresi ile alakalı. En çok kaç sene kyok bekleyen oldu acaba, tecrübesi olan arkadaşlar yazabilir mi? İyi çalışmalar.

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